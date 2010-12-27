Православные христиане 9 октября отмечают День памяти Иоанна Богослова

Ежегодно 9 октября православные христиане чтят память любимого ученика Иисуса Христа — апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

История Дня памяти Иоанна Богослова

Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Богослов был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, также он видел Преображение Господня на горе Фавор.

Во время гонения христиан Иоанна приговорили к смертной казни. Но ни яд, ни опускание в кипяток никак не навредили ему. Богослова сослали на остров Патмос, где он написал Откровение Иоанна ("Апокалипсис"). В народе апостол считался покровителем художников, иконописцев и странников. На иконах Иоанна изображают с орлом, который символизирует высокий полет богословской мысли.

Что нельзя делать в День памяти Иоанна Богослова

Считалось, что в этот день нельзя пользоваться колющими и режущими предметами. Резать овощи также было нельзя, так как после этого весь собранный урожай мог сгнить.

В этот праздник запрещено было работать, особенно во вторую половину дня. Такие люди могли навлечь на односельчан беду.

Не ели в этот день чеснок и лук, так как зимой человека могли настигнуть разные несчастья.

Что можно делать в День памяти Иоанна Богослова

Этот день люди проводили с близкими, в любви и тишине. Также в этот праздник вспоминали умерших близких и устраивали обильные поминальные трапезы. В этот день молились о тех, за кого в другие дни нельзя было возносить молитвы: об утонувших, повешенных, о мертворожденных детях.

1 октября православные христиане отмечали праздник Ирины (Арины) Шиповницы .

Фото: Piter.TV