Православные христиане 9 октября отмечают День памяти Иоанна Богослова

История Дня памяти Иоанна Богослова
Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, единственный из учеников Христа, умерший своей смертью. Богослов был рядом с Иисусом во время Тайной вечери, также он видел Преображение Господня на горе Фавор.
Во время гонения христиан Иоанна приговорили к смертной казни. Но ни яд, ни опускание в кипяток никак не навредили ему. Богослова сослали на остров Патмос, где он написал Откровение Иоанна ("Апокалипсис"). В народе апостол считался покровителем художников, иконописцев и странников. На иконах Иоанна изображают с орлом, который символизирует высокий полет богословской мысли.
Что нельзя делать в День памяти Иоанна Богослова
Считалось, что в этот день нельзя пользоваться колющими и режущими предметами. Резать овощи также было нельзя, так как после этого весь собранный урожай мог сгнить.
В этот праздник запрещено было работать, особенно во вторую половину дня. Такие люди могли навлечь на односельчан беду.
Не ели в этот день чеснок и лук, так как зимой человека могли настигнуть разные несчастья.
Что можно делать в День памяти Иоанна Богослова
Этот день люди проводили с близкими, в любви и тишине. Также в этот праздник вспоминали умерших близких и устраивали обильные поминальные трапезы. В этот день молились о тех, за кого в другие дни нельзя было возносить молитвы: об утонувших, повешенных, о мертворожденных детях.
1 октября православные христиане отмечали праздник Ирины (Арины) Шиповницы .
Фото: Piter.TV
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