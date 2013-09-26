Губернатор Ленобласти приехал поклониться Тихвинской иконе Божией Матери во время праздничной литургии

Божественную литургию провели в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре.

Накануне, 9 июля, православные отметили 20-летие возвращения в Россию Тихвинской иконы Божией матери. На празднике был и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Божественную литургию провели в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре. Богослужение возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поклониться образу пришли тысячи верующих со всей страны.

Сегодня 20 лет со Дня возвращения в Россию чудотворной иконы Тихвинской Божьей Матери. Условием возвращения святыни было восстановление монастыря, а результатом стало – развитие города, Ленобласти и всей России. Сегодня Тихвин полон паломников. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

После божественной литургии на территории монастыря прошел концерт. Вход для всех был свободным.

Ранее мы писали, что в Ленобласти учредили координационный совет по развитию благотворительности.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко