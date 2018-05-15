Праздник Ирины (Арины) Шиповницы 1 октября отмечают православные христиане

Сегодня, 1 октября, согласно церковному календарю, почитают память святых мучениц Софии и Ирины (Арины).

В период правления императора Аврелиана этих женщин казнили в Египте из-за их религиозных взглядов. На Руси этот день называли днем Арины (еще одна форма имени Ирина) Шиповницы. Считалось, что все ягоды шиповника, собранные до этого дня, были полезны для здоровья. С 1 октября собирать эти ягоды было нельзя.

Что категорически запрещено делать 1 октября в день святых Софии и Ирины

В этот день нельзя даже на некоторое время оставлять ребенка одного в комнате. Предки считали, что малыш может сильно испугаться или на него могут напасть злые духи, которые вызовут тяжелые болезни. Также нельзя стричь волосы в этот день, так как такой человек вместе с волосами укорачивает свою судьбу. Нельзя сегодня распространять сплетни и раскрывать какие-либо секреты – как свои, так и чужие. В противном случае таких людей ждут бедность и беды. Стоит отказаться и от дружеских визитов, так как есть большой риск поругаться с тем, к кому пришел.

Приметы 1 октября в день святых Софии и Ирины

Журавли полетели на юг – через 2 недели будет сильный мороз. Диких гусей и журавлей в небе не видать – до ноября будет тепло. Какая погода 1 октября, такая будет и 1 апреля.

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