Православные христиане встречают Страстную пятницу

Пост в этот день считается самым строгим, по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме хлеба и воды.

В пятницу, 26 апреля, у православных верующих Великая или Страстная пятница. Это считается самым скорбным днем церковного календаря, православные вспоминают крестные страдания и конец земной жизни Иисуса Христа.

Пост в этот день считается самым строгим, по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме хлеба и воды. В Страстную пятницу христиане поклоняются плащанице (изображения тела Христа во весь рост, в том виде, в каком оно было снять с креста). Плащаница находится в центре храма в окружении белых цветов. Ей поклоняются до пасхальной полунощницы. После полуночи православные радуются воскресению Христа и приветствуют друг друга фразой "Христос воскресе!"

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Фото: Piter.TV

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