Правоохранительные органы задержали заммэра Салехарда

Следователи раскрыли подробности обвинения регионального чиновника.

Правоохранительные органы России задержали на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заместителя мэра города Салехарда. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы местной администрации. Известно, что оперативные мероприятия проводятся в отношении чиновника, ответственного за внутреннюю политику региона - Николае Токарчуке.

Администрация Салехарда не отрицает факт задержания заместителя главы города Николая Токарчука. О проводимых следствием мероприятиях администрация города информацией не располагает. источник "РИА Новости"

В Следственном комитете страны уточнили, что подозреваемый в период с 2022 по 2024 год, используя служебное положение, вместе с группой лиц убедил руководство автономной организации заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на сумму, превышающую три миллиона рублей. Однако в реальности, предусмотренные договорами, выполнены не были. В надзорном ведомстве уточнили, что денежными средствами, полученными криминальным путем, члены банды воспользовались в личных нуждах.

Фото и видео: Следственный комитет России