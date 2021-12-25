Правоохранители задержали владельца квартиры на проспекте Просвещения, где хранились боеприпасы

Подозреваемый занимает должность финансового директора в коммерческой фирме.

В Выборгском районе стражи порядка задержали жителя Петербурга, в квартире которого нашли боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 25 декабря.

В четверг, 23 декабря, в полицию обратилась женщина. Она рассказала сотрудникам участка, что в доме на проспекте Просвещения мужчина напал на ее подругу. Правоохранители прибыли по указанному адреcу и задержали 36-летнего директора одной из петербургских компаний. В ходе обыска его квартиры силовики обнаружили боеприпасы. Выяснилось, что злоумышленник хранил дома пистолет и патроны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти