Правоохранители задержали владельца квартиры на проспекте Просвещения, где хранились боеприпасы

В Выборгском районе стражи порядка задержали жителя Петербурга, в квартире которого нашли боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 25 декабря.
В четверг, 23 декабря, в полицию обратилась женщина. Она рассказала сотрудникам участка, что в доме на проспекте Просвещения мужчина напал на ее подругу. Правоохранители прибыли по указанному адреcу и задержали 36-летнего директора одной из петербургских компаний. В ходе обыска его квартиры силовики обнаружили боеприпасы. Выяснилось, что злоумышленник хранил дома пистолет и патроны.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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