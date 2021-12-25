  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:21
91
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Правоохранители задержали владельца квартиры на проспекте Просвещения, где хранились боеприпасы

0 0

Подозреваемый занимает должность финансового директора в коммерческой фирме.

В Выборгском районе стражи порядка задержали жителя Петербурга, в квартире которого нашли боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 25 декабря. 

В четверг, 23 декабря, в полицию обратилась женщина. Она рассказала сотрудникам участка, что в доме на проспекте Просвещения мужчина напал на ее подругу. Правоохранители прибыли по указанному адреcу и задержали 36-летнего директора одной из петербургских компаний. В ходе обыска его квартиры силовики обнаружили боеприпасы. Выяснилось, что злоумышленник хранил дома пистолет и патроны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге водитель иномарки открыл огонь из травматики по машине медиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: боеприпасы, мвд, правоохранители, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
avondes
Сегодня 14:33

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии