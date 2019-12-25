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Правоохранители задержали в Ленобласти педофила, который развращал воспитанников детского лагеря
Сегодня, 14:59
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Правоохранители задержали в Ленобласти педофила, который развращал воспитанников детского лагеря

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Пострадавшими оказались ученики 11 класса.

Правоохранители Кингисеппского района задержали мужчину, который подозревается в развращении детей. По версии полицейских, 25-летний молодой человек в период с октября по декабрь 2020 года на территории детского оздоровительного лагеря в деревне Венекюля совершал сексуальные действия в отношении двух 17-летних отдыхающих.Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Известно, что пострадавшими оказались ученики 11 класса из Ленобласти. Фигурантом уголовного дела стал уроженец Алтайского края.

Добавим, что 14 октября 2022 следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Мужчина проходит по статье "Развратные действия".

Ранее на Piter.tv: в петербургском клубе мужчина изнасиловал школьницу.

Фото: правительство Ленобласти

 

 

Теги: детский лагерь, кингисепп, педофил, развращал детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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