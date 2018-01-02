Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой

Он был знаком с убитой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой. Им оказался уроженец Киргизской Республики 1981 года рождения. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Следственного Комитета РФ.

Вечером 21 июля 2019 года тело женщины нашли с многочисленными ножевыми ранениями около дома 11 корпус 2 по Пулковской улице. Она была известной гражданской активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений. Стало известно, что ей неоднократно поступали угрозы.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 июля около своего дома на нее напал подозреваемый. Следователи получили доказательства того, что между ними возникла внезапная ссора на бытовой почве. Ранее обвиняемый и потерпевшая были знакомы.

В ту ночь мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. Елена Григорьева скончалась на месте от полученных травм.

У задержанного ранее уже была судимость. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Необходимо будет провести судебные экспертизы.

Видео: СК РФ / YouTube