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Правоохранители задержали 21-летнего педофила, который трогал школьниц за интимные места
Сегодня, 10:58
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Правоохранители задержали 21-летнего педофила, который трогал школьниц за интимные места

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Молодой человек признался, что напал на двух девочек.

В Петербурге стражи порядка задержали мужчину, который домогался до подростков. По информации Piter.tv молодой человек, совершил два нападения на 14-летних школьниц. 

Подозреваемым оказался 21-летний менеджер магазина. Он признался полицейским, что совершил несколько попыток изнасилования подростков. По версии следователей, злоумышленник удерживал девочек в замкнутом помещении и трогал их за интимные места. 

Из квартиры подозреваемого изъяли системный блок, мобильные телефоны, планшеты, флеш-карты и "умные" часы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Академовский молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии.

Фото: Pexels

Теги: извращенец, молодой педофил, педофил, школьницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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