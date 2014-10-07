Правоохранители задержали 21-летнего педофила, который трогал школьниц за интимные места

Молодой человек признался, что напал на двух девочек.

В Петербурге стражи порядка задержали мужчину, который домогался до подростков. По информации Piter.tv молодой человек, совершил два нападения на 14-летних школьниц.

Подозреваемым оказался 21-летний менеджер магазина. Он признался полицейским, что совершил несколько попыток изнасилования подростков. По версии следователей, злоумышленник удерживал девочек в замкнутом помещении и трогал их за интимные места.

Из квартиры подозреваемого изъяли системный блок, мобильные телефоны, планшеты, флеш-карты и "умные" часы. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Академовский молоточник" Лыткин покончил с собой в колонии.

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