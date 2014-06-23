Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения злоумышленника на главу Красного Бора

Александр Канцерев находится в больнице.

Накануне вечером, 11 ноября, на главу Красного Бора напал неизвестный. Александра Канцерева избили металлической трубой во дворе частного дома. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Известно, что чиновник попал в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сотрудники полиции разыскивают дебошира.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с моментом избиения трубой главы Красного Бора.

Фото: Piter.tv