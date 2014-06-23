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Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения злоумышленника на главу Красного Бора
Сегодня, 17:00
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Правоохранители возбудили уголовное дело после нападения злоумышленника на главу Красного Бора

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Александр Канцерев находится в больнице.

Накануне вечером, 11 ноября, на главу Красного Бора напал неизвестный. Александра Канцерева  избили металлической трубой во дворе частного дома. Правоохранители завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Известно, что чиновник попал  в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сотрудники полиции разыскивают дебошира. 

Ранее на Piter.tv: появилось видео с моментом избиения трубой главы Красного Бора.

Фото: Piter.tv

Теги: избил чиновника трубой, красный бор, мвд, полиция, уголвоное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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