Появилось видео с моментом избиения трубой главы Красного Бора

Нападавший был одет в черный плащ.

Накануне, 11 ноября, злоумышленник избил главу Красного Бора Александра Канцерева. Преступник был вооружен металлической трубой. Камеры видеонаблюдения записали момент нападения. Видео появилось в tg-канале "112".

На кадрах видно, как нападавший в чёрном плаще подкараулил Канцерева около дома, затем перелез через забор во двор чиновника и напал на него. Мужчина нанес удары трубой со спины. Избив хозяина дома, злоумышленник убежал.

Напомним, пострадавший попал в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, отек головного мозга легкой степени, линейный перелом теменной кости, многооскольчатый перелом правой скулы, ушиб теменной области, отек грудинно-ключичной сосцевидной мышцы, а также множественные ушибы грудной клетки.

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Видео: Телеграм / 112