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Главу Красного Бора избили трубой в собственном дворе
Сегодня, 12:00
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Главу Красного Бора избили трубой в собственном дворе

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Жена Александра Канцерева вызвала полицию. Она рассказала, что видела на записи с камер наблюдения злоумышленника, который перелезал через забор. 

Глава Красного Бора стал жертвой хулигана с трубой. Накануне вечером, 11 ноября, мужчину избили металлическим предметом прямо во дворе собственного частного дома, где мужчина живет с семьей. По информации Piter.tv, около 22:00 неизвестный в черном плаще  несколько раз ударил чиновника по голове. 

Пострадавший попал в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, отек головного мозга легкой степени, линейный перелом теменной кости, многооскольчатый перелом правой скулы, ушиб теменной области, отек грудинно-ключичной сосцевидной мышцы, а также множественные ушибы грудной клетки.

Жена Александра Канцерева вызвала полицию. Она рассказала, что видела на записи с камер наблюдения злоумышленника, который перелезал через забор. Сейчас мужчину разыскивают. Решается вопрос о заведении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан.

Фото: Администрация Красноборского поселения

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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