Главу Красного Бора избили трубой в собственном дворе

Жена Александра Канцерева вызвала полицию. Она рассказала, что видела на записи с камер наблюдения злоумышленника, который перелезал через забор.

Глава Красного Бора стал жертвой хулигана с трубой. Накануне вечером, 11 ноября, мужчину избили металлическим предметом прямо во дворе собственного частного дома, где мужчина живет с семьей. По информации Piter.tv, около 22:00 неизвестный в черном плаще несколько раз ударил чиновника по голове.

Пострадавший попал в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, отек головного мозга легкой степени, линейный перелом теменной кости, многооскольчатый перелом правой скулы, ушиб теменной области, отек грудинно-ключичной сосцевидной мышцы, а также множественные ушибы грудной клетки.

Жена Александра Канцерева вызвала полицию. Она рассказала, что видела на записи с камер наблюдения злоумышленника, который перелезал через забор. Сейчас мужчину разыскивают. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан.

Фото: Администрация Красноборского поселения