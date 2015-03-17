Он отметил, что из-за действий киевских силовиков тысячи жителей ЛНР оказались в тяжелой ситуации.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Пасечник отметил, что из-за действий киевских силовиков тысячи жителей региона оказались в тяжелой ситуации. Он подчеркнул, что пострадавшие остались без дома и потеряли родных.

Я требую внимания и человеческого участия от тех, кто призван на гражданскую государственную службу. Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военнослужащих.

Видео: Минобороны России