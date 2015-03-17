Врио главы ЛНР Леонид Пасечник призвал чиновников внимательно относиться к проблемам граждан. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Пасечник отметил, что из-за действий киевских силовиков тысячи жителей региона оказались в тяжелой ситуации. Он подчеркнул, что пострадавшие остались без дома и потеряли родных.
Я требую внимания и человеческого участия от тех, кто призван на гражданскую государственную службу.
Леонид Пасечник, врио главы ЛНР
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военнослужащих.
Видео: Минобороны России
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