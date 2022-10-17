Они были освобождены в рамках договоренностей по обмену военнопленными.

Народная милиция ЛНР заявила о возвращении из украинского плена 11 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео показано прибытие военнослужащих в ЛНР. Они были освобождены из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными. Договоренности были достигнуты благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и России

Также в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что военных доставили в одно из медицинских учреждений для оценки их физического и морально-психологического состояния.

Ранее в МИД прокомментировали возможную поездку в Еленовку экспертов ООН.

Видео: Telegram / Народная милиция ЛНР