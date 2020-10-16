Правоохранители раскрыли мошенническую схему продавцов БАДов в Петербурге

Подозреваемые являются родственниками.

Полицейские задержали подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пожилых жителей Петербурга. Вместо лекарств злоумышленники продавали БАДы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии оперативников, мошенники звонили пожилым гражданам и представлялись работниками ведущей медицинской организации города. После этого они сообщали, что у граждан имеется тяжелое заболевание, в связи с чем срочно надо начать лечение. Пенсионеры соглашались и по завышенной в несколько раз цене приобретали БАДы. На данный момент установлено семь таких эпизодов. В последний раз петербурженка не успела отдать 106 тыс. рублей, этому помешал ее супруг.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

В результате оперативно-розысных мероприятий оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали семерых подозреваемых. Они проживают в Отрадном и Волхове. У них изъяли 35 мобильных телефонов, 7 ноутбуков, около 500 ювелирных изделий, деньги, в том числе в иностранной валюте, 4 автомобиля.

Кроме того, на одном из участков по 16-й линии г. Отрадного полицейскими обнаружено нежилое строение, которое, предположительно, использовалось в качестве нарколаборатории. Изъятые оборудование и химические реактивы направлены на исследование. отметила Ирина Волк.

Подозреваемых задержали, предварительное расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что осужденные за теракт в петербургском метро обжаловали свои приговоры.

Видео: МВД РФ