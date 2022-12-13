Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на Санкт-Петербургском проспекте

Погиб водитель легковушки.

Сегодня, 29 апреля, в Новом Петергофе произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в автобус. Правоохранители организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Санкт-Петербургском проспекте у дома № 66. За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. В результате столкновения автомобилист погиб.

Кроме того, в аварии пострадали четыре пассажиры. Они отделались синяками.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Pxhere