  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на Санкт-Петербургском проспекте
Сегодня, 19:34
128
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на Санкт-Петербургском проспекте

0 0

Погиб водитель легковушки.

Сегодня, 29 апреля, в Новом Петергофе произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в автобус. Правоохранители организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Санкт-Петербургском проспекте у дома № 66. За рулем иномарки находился 28-летний мужчина. В результате столкновения автомобилист погиб

Кроме того, в аварии пострадали четыре пассажиры. Они отделались  синяками. 

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: из Невы достали труп.

Фото: Pxhere

Теги: петергоф, полиция, санкт-петергофский проспект, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии