Правоохранители изъяли несколько тонн алкоголя в промзоне в Красногвардейском районе

Расследование дела ведется с декабря 2019.

Правоохранители обнаружили склад с тоннами алкогольной продукции сомнительного происхождения. С декабря прошлого года полицейские занимались расследованием уголовного дела о незаконном производстве алкоголя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В конце 2019-го года полицейские Кировского района города выявили факт незаконного производство и хранения спиртосодержащей продукции. Она была без соответствующей лицензии и хранилась в гаражах на Маршала Говорова. По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное производство и/или оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

Позже правоохранители установили личности двух подозреваемых. Ими оказались 32-х и 34-тилетний жители Невского района.

В ходе расследования был обнаружен склад с незаконно произведенным алкоголем. Он располагался в промзоне на Большой Пороховской.

По итогам обысков было изъято 5,6 тонн бочек с водкой, виски и коньяком, 1,5 тонн пятилитровых канистр и 50 пустых канистр. Продукцию направили на экспертизу.

Устанавливаются личности тех, кто может быть причастен к нелегальному хранению алкоголя и каналы сбыта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали организатора похищения 4 тысяч медицинских масок.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области