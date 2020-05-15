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Правоохранители изъяли несколько тонн алкоголя в промзоне в Красногвардейском районе

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Расследование дела ведется с декабря 2019.

Правоохранители обнаружили склад с тоннами алкогольной продукции сомнительного происхождения. С декабря прошлого года полицейские занимались расследованием уголовного дела о незаконном производстве алкоголя, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В конце 2019-го года полицейские Кировского района города выявили факт незаконного производство и хранения спиртосодержащей продукции. Она была без соответствующей лицензии и хранилась в гаражах на Маршала Говорова. По данному факту было возбуждено уголовное дело за незаконное производство и/или оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции. 

Позже правоохранители установили личности двух подозреваемых. Ими оказались 32-х и 34-тилетний жители Невского района. 

В ходе расследования был обнаружен склад с незаконно произведенным алкоголем. Он располагался в промзоне на Большой Пороховской. 

По итогам обысков было изъято 5,6 тонн бочек с водкой, виски и коньяком, 1,5 тонн пятилитровых канистр и 50 пустых канистр. Продукцию направили на экспертизу.

Устанавливаются личности тех, кто может быть причастен к нелегальному хранению алкоголя и каналы сбыта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали организатора похищения 4 тысяч медицинских масок. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 

Теги: алкоголь, нелегальный алкоголь, спиртосодержащая продукция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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