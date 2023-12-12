Владельцы тайников находятся в рядах ВСУ.

Российские правоохранительные органы в Запорожской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии выявили в двух домах в селе Семеновка Мелитопольского района взрывчатые вещества, мины и боеприпасы. В частности, 37-летний местный житель хранил в частном домовладении 39 боеприпасов с калибром 23х152 миллиметров. Сейчас владелец участка находится на подконтрольной киевскому режиму территории. Он служит в рядах ВСУ.

Во время проверки жилища 61-летнего мужчины оперативники вместе со служебной собакой обнаружили рюкзак с тротиловыми шашками общей массой около семи килограммов, двумя гранатами Ф-1, одной гранатой РГД-5, тремя взрывателями УЗРГМ-2 и одной гранатой РГО с взрывателем УДЗ. Дополнительно в помещении располагались четыре противотанковые мины и металлический короб с 440 патронами калибра 7,62 миллиметра. Владелец дома также находится в рядах ВСУ.

Все найденные опасные находки изъяты. В действиях данных граждан усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 222 и 222.1 УК РФ. пресс-служба МВД Медиа

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Фото и видео: МВД Медиа