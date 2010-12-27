Оператор намыва Васильевского острова через суд потребовал у застройщика более миллиарда рублей

Ответчик не может заплатить за участок из-за отказов в получении разрешения на строительство.

В понедельник, 26 августа, петербургская компания "Терра Нова" подала в суд на застройщика Seven Suns Development. Истец посчитал, что ответчик просрочил платежи за участок на намыве Васильевского острова, и потребовал 1,03 млрд рублей. Аналогичные иски на 24 и 120 млн рублей заявитель подал в конце июня 2019 года. Об этом сообщило издание "Nsp.ru".

Отвечать перед Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти будут три юридических лица застройщика: ООО "Севен Санс Девелопмент", "Севен Санс Девелопмент Северо-Запад" и "Севен Санс Санкт-Петербург". В Seven Suns Development рассказали, что действительно не могут заплатить за участок в 6 га из-за отказов в получении разрешения на строительство. Представители застройщика понадеялись на диалог и реструктуризацию задолженности.

Напомним, что указанный участок Seven Suns Development приобрел у "Терра Новы" в коне 2018 года. Стоимость сделки составила 1,5 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что близнецы вымогали у петербуржца деньги за несуществующий долг.

Фото: Piter.TV