Правительству предложили ввести минимальные цены на сахар

По стране идет резкое падение цен на товар из-за большого урожая и излишков продукции прошлых лет.

Правительству России предложили ввести минимальные цены на сахар. Такую инициативу заявила Евразийская экономическая комиссия. По словам экспертов, рекордные сборы сахарной свеклы в стране и сохранившиеся излишки обрушили оптовые цены на товар.

В ЕЭК предложили создать минимальные цены, при которых производители смогут получить государственную поддержку. Эта мера позволит сделать изготовление продукта рентабельным для бизнесменов.

Напомним, что по данным Минсельхоза, за год сахар подешевел почти на 40 процентов. Средняя цена товара к октябрю составила до 21,7 рублей за килограмм на юге России. Ранее стоимость не падала ниже 36 рублей. Уже третий год изготовление превышает спрос населения. Специалисты отмечают, что снижение цен приведет к сокращению площадей для посева и уменьшению объемов производства. Для поддержания отрасли стоимость килограмма сахара не должна опускаться ниже 25-26 рублей.

Инициатива распространяется также на Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Ранее Piter.tv писал о том, что врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ПримаМедиа ТВ