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Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона
Сегодня, 10:13
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lesjasap

Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона

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Эндокринолог назвала топ-3 опасных для здоровья человека продукта.

В Минздраве посоветовали не слушать фитнес-блогеров и тренеров, предлагающих активные добавки. Их употребление может негативно сказаться на организме. Перед диетой также нужно консультироваться с медиком. Об этом сообщила эндокринолог национального медицинского исследовательского центра Фатима Дзгоева.

По мнению эксперта, для сохранения здоровья нужно снизить потребление белого рафинированного сахара. Сахар же в натуральных продуктах полезен для организма. Однако максимально сокращает продолжительность жизни чрезмерное употребление соли.

Диетологи советуют снизить употребление красного мяса до одного раза в неделю. Людей призывают отказаться от суррогатов вроде колбас и сосисок.

Ранее Piter.tv писал о том, что невролог рассказал, о чем предупреждает "дергающийся" глаз.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: здоровье, полезное питание
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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