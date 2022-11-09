Причиной роста называют неурожай сахарной свеклы.

В Россия ожидается увеличение цены на сахар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, к Новому году цены на сахар взлетят на 20%. Причиной роста называют неурожай сахарной свеклы. В связи с этим средняя стоимость килограмма сахара может увеличиться с 68 до 81 рубля. Также Mash ссылается на комментарии аграриев Белгорода, Курска, Воронежа и Липецка. Те отмечали, что в нынешнем году урожай сократится до 25%.

Проблемы с урожаем начались в мае из-за заморозков, которые погубили посевы. Большую часть площадей пришлось засеивать заново. Уточняется, что речь идет о 80%.

