Правительству Петербурга представили нового куратора внутренней политики в полпредстве

Эту должность занял заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Вадим Леонтьев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города представил нового куратора внутренней политики в полпредстве. Эту должность занял заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Вадим Леонтьев.

Леонтьев заявил, что будет выполнять задачи, поставленные ему федеральным центром. Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся решить ряд вопросов, которые сейчас есть в Петербурге. "Я всегда к вашим услугам, всегда готов подставить плечо, всегда на связи", - отметил новый куратор.

Вадим Леонтьев родился в 1983 году. С 2012 года он работал в аппарате полпредства ЦФО под руководством Александра Беглова. В сентябре 2018 года Леонтьева перевели в администрацию президента, где он курирует ЦФО и СЗФО.

Ранее мы писали, что новым зампредседателя комитета по образованию Петербурга назначили Михаила Пучкова.

Фото: szfo.gov.ru