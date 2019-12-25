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Новым зампредседателя комитета по образованию Петербурга назначили Михаила Пучкова
Сегодня, 11:16
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Новым зампредседателя комитета по образованию Петербурга назначили Михаила Пучкова

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Он вступил в должность с сегодняшнего дня.

С понедельника, 23 ноября, Михаила Пучкова назначили новым заместителем председателя комитета по образованию Северной столицы. Об этом сообщил "Петербургский дневник". 

В 2005-м году Пучков с отличием окончил физический факультет РГПУ им. А.И. Герцена. В 2009-м году стал кандидатом физико-математических наук. Затем получил второе высшее образование в области менеджмента организации. Является проректором по инновационной деятельности и информационным технологиям в РГПУ. 

Ранее комитет по образованию покинула врио председателя Ирина Асланян. 

Фото: Михаил Пучков / Facebook

Теги: комитет по образованию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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