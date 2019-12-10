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Ирина Асланян уволилась из комитета по образованию Петербурга
Сегодня, 15:15
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Ирина Асланян уволилась из комитета по образованию Петербурга

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Чиновница занимала пост врио главы.

Врио главы петербургского комитета по образованию Ирина Асланян уволилась из ведомства. Об этом 12 ноября сообщила "Фонтанка".

Асланян занимала пост врио руководителя комитета с июля, когда председатель ведомства Жанна Воробьева ушла с должности. Теперь временно исполняющим обязанности главы комитета стал зампред Александр Ксенофонтов: соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Также мы сообщали, что глава петербургского избиркома Виктор Миненко подал в отставку.

Фото: Комитет по образованию, Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: ирина асланян, комитет по образованию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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