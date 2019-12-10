Ирина Асланян уволилась из комитета по образованию Петербурга

Врио главы петербургского комитета по образованию Ирина Асланян уволилась из ведомства. Об этом 12 ноября сообщила "Фонтанка".
Асланян занимала пост врио руководителя комитета с июля, когда председатель ведомства Жанна Воробьева ушла с должности. Теперь временно исполняющим обязанности главы комитета стал зампред Александр Ксенофонтов: соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Также мы сообщали, что глава петербургского избиркома Виктор Миненко подал в отставку.
Фото: Комитет по образованию, Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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