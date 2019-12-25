Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Володин отметил, что Госдума рассмотрит данную инициативу в приоритетном порядке.

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о ставке НДФЛ в 15%. Он появился в электронной базе законопроектов нижней палаты парламента.

Увеличение налога на доходы с 13% до 15% коснётся граждан, чей доход превышает пять миллионов в год. Средства, полученные от уплаты, пойдут на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Отмечается, что налоговая ставка увеличится с 1 января 2021 года. Сдавать дополнительную налоговую документацию гражданам не придётся.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Госдума рассмотрит данную инициативу в приоритетном порядке.

Ранее Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц.