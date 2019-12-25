Правительство выделяет 3,9 млрд руб на создание радиологического центра в Петербурге

Строительство запланировано на 2020-2023 годы. Создание центра позволит вести более эффективную борьбу с онкозаболеваниями.

Правительство РФ решило выделить 3,9 млрд руб на создание в Санкт-Петербурге радиологического центра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Строительство центра запланировано на 2020-2023 годы, он будет создан при Национальном исследовательском центре им. Алмазова. Основное назначение нового медучерждения – диагностика онкологических заболеваний. Предполагается, что первые пациенты придут сюда в 2024 году.

Открытие центра, как отмечается в сообщении правительства, даст возможность пройти нужную диагностику большему количеству людей, а это позволит вести более эффективную борьбу с онкологическими болезнями.

Общая площадь центра составит около 8,5 тысяч квадратных метров.

Как сообщало ранее Piter.tv, при НМИЦ имени Алмазова построят центр ядерной медицины: петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил первый этап строительства.

Фото: government.ru