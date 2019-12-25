Правительство выделяет 3,9 млрд руб на создание радиологического центра в Петербурге

Правительство РФ решило выделить 3,9 млрд руб на создание в Санкт-Петербурге радиологического центра. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Строительство центра запланировано на 2020-2023 годы, он будет создан при Национальном исследовательском центре им. Алмазова. Основное назначение нового медучерждения – диагностика онкологических заболеваний. Предполагается, что первые пациенты придут сюда в 2024 году.
Открытие центра, как отмечается в сообщении правительства, даст возможность пройти нужную диагностику большему количеству людей, а это позволит вести более эффективную борьбу с онкологическими болезнями.
Общая площадь центра составит около 8,5 тысяч квадратных метров.
Как сообщало ранее Piter.tv, при НМИЦ имени Алмазова построят центр ядерной медицины: петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил первый этап строительства.
Фото: government.ru
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