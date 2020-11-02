Правительство выделит регионам более пяти миллиардов рублей на лекарства больным COVID-19

Все лекарства будут выдаваться по рецепту от врача.

Правительство выделит регионам более 5,04 миллиардов рублей на лекарства больным COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся амбулаторно — дома под наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения для профилактики болезни и для избежания тяжёлого течения болезни.

Все лекарства будут выдаваться по рецепту от врача.

Ранее Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России.

Видео: Правительство России