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Правительство выделит регионам более пяти миллиардов рублей на лекарства больным COVID-19

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Все лекарства будут выдаваться по рецепту от врача.

Правительство выделит регионам более 5,04 миллиардов рублей на лекарства больным COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся амбулаторно — дома под наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения для профилактики болезни и для избежания тяжёлого течения болезни.

Все лекарства будут выдаваться по рецепту от врача.

Ранее Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России.

Видео: Правительство России

 
Теги: лекарства от коронавируса, медицина, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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