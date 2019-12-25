Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медпомощи в России

Работой займутся в Минздраве и Фонде обязательного медицинского страхования.

Татьяна Голикова поручила проработать вопрос качества оказания медицинской помощи в России. Об этом вице-премьер рассказала в рамках проведенного круглого стола, организованного комитетом Госдумы по охране здоровья. Поручение дано представителям Минздрава и Фонду обязательного медстрахования. В частности, специалисты должны подготовить предложения по объему, срокам и качеству медицинской помощи.

На этом совещании были даны поручения проработать предложения в законопроект, в том числе в части, касающейся изменения подходов к объёму, срокам и качеству оказания медицинской помощи глава ФОМС Елена Чернякова

Голикова заявила о критической ситуации с койками под COVID-19 в 16 регионах.

Фото: Kremlin.ru