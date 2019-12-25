Голикова заявила о критической ситуации с койками под COVID-19 в 16 регионах

В пяти регионах коечный фонд под коронавирусных больных заполнен на 95%.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 16 российских регионах наблюдаются проблемы с коечным фондом для больных с COVID-19. Информацией она поделилась на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Голикова рассказала, что в пяти регионах коечный фонд под коронавирусных больных заполнен на 95%. По её словам, среднесуточный темп прироста больных с COVID-19 в среднем по стране составляет один процент.

Но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно. Татьяна Голикова, вице-премьер

Она отметила, что нестабильной ситуация с заражаемостью остаётся в 18 регионах. В 38 заболеваемость устойчиво растёт. В 19 субъектах ситуацию с вирусом можно охарактеризовать как стабильную, однако уровень суточного инфицирования там также довольно большой.

Ранее Голикова назвала болезни, удваивающие риск заболеть коронавирусом.

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