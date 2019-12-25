Правительство выделит регионам более 900 млн руб. на доплаты пенсионерам

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Правительство выделит 12 регионам более 900 миллионов рублей на социальные доплаты пенсионерам. Об этом говорится на сайте кабинета министров.

Известно, что более 903 миллионов рублей направят на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральные средства получат Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.

Ранее Михаил Мишустин рассказал, стал ли бы премьером, если бы знал о пандемии. По словам чиновника, знание о таких событиях не могут быть основой для принятия решения об управлении кабинета министров.

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