Правительство выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Регионы получат средства на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума.

Правительство России выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, регионы получат средства на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума. Мишустин напомнил, что с 1 июня нынешнего года прожиточный минимум был увеличен на 10%.

Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 млн человек. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин призвал сделать вопросы семеноводства и селекции приоритетными.

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