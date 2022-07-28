Правительство выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Правительство России выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, регионы получат средства на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума. Мишустин напомнил, что с 1 июня нынешнего года прожиточный минимум был увеличен на 10%.
Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 млн человек.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин призвал сделать вопросы семеноводства и селекции приоритетными.
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