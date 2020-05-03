Он напомнил о специальной программе по увеличению производства отечественных овощей практически вдвое.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделать вопросы семеноводства и селекции приоритетными. Об этом он заявил во время посещения тепличного комплекса "Агрокультура групп" в подмосковной Кашире.

Глава правительства отметил, что в 2014 году после ввода первых санкций против России была разработана специальная программа по увеличению производства отечественных овощей практически вдвое. Он подчеркнул, что каждый год наблюдалось увеличение производства.

Но, конечно же, очень важно – кроме наращивания такого объема производства – заниматься селекцией, семеноводством. Сейчас этому нужно уделить такое же внимание. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие разных высокотехнологичных направлений.

Фото: Правительство России