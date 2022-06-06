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Правительство выделит 900 млн рублей на развитие АПК

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Выделенные средства пойдут на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Правительство России выделит 900 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства уточнил, что выделенные средства пойдут на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве. Таким образом данные Минсельхоза станут доступны в реальном времени всем заинтересованным участникам отрасли.

Мишустин заявил, что в восьми пилотных регионах планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Этим займутся в Воронежской, Курской, Брянской, Тульской, Нижегородской и Московской областях, Пермском крае и Татарстане.

Ранее Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций.

Видео: Правительство России

Теги: агропромышленный комплекс, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии, финансы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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