До середины июня Минцифры определит состав центров компетенций и порядок их работы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что по итогам конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая прошла в Нижнем Новгороде, будет создан перечень конкретных поручений. В их число войдет создание индустриальных центров компетенций, чья работа будет направлена на замещение зарубежных решений в ключевых отраслях экономики.

Глава правительства отметил, что до середины июня Минцифры определит состав центров компетенций и порядок их работы.

Ранее Мишустин поставил главе "Камаза" задачу разработать цифровую платформу.

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