Мишустин поставил главе "Камаза" задачу разработать цифровую платформу

Глава правительства отметил, что необходимо делать платформу не силами виртуальных разработчиков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил главе "Камаза" Сергею Когогину задачу разработать цифровую платформу. Об этом он заявил в ходе посещения выставки российских компаний на форуме "Цифровая индустрия промышленности России" в Нижнем Новгороде.

Главе правительства представили стратегию цифровой трансформации "Камаза". Когогин отметил, что она дает возможность компании продавать свою продукцию и предоставлять клиентам сервисную модель полного цикла. Мишустин заявил, что компании необходимо делать платформу не силами виртуальных разработчиков, которые ни разу не видели завод.

Мы говорим о промышленной автоматизации, о серьезнейшей системе автоматизированного проектирования, которую мы сможем потом использовать для других новых производств. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что доля отечественного ПО на предприятиях в России составляет всего 25%.

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