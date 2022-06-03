Мишустин: доля отечественного ПО на предприятиях в России составляет всего 25%

Промышленность занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых решений.

Доля отечественного программного обеспечения (ПО) на предприятиях в России составляет всего 25%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

По словам главы правительства, промышленность занимает третье место по уровню затрат на внедрение и использование цифровых решений. На первом месте находятся информационно-коммуникативные технологии, на втором месте - финансово-страховой сегмент.

Ранее Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности.

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