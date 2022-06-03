Глава кабмина РФ видит необходимость снижения зависимости от импорта товаров.

Глава российского правительства Михаил Мишустин указал на необходимость воссоздания обрабатывающей промышленности. Соответствующее заявление сделал премьер-министр во время выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", проводимой в Нижнем Новгороде. По словам чиновника, данное направление в экономике является базовым компонентом для национальной системы. Позитив в этом движении позволит снизить зависимость РФ от импорта, а также запустить собственные инновационные продукты.

Важно восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабинета министров отметил, что говорит о необходимости развития по стране проектов по разработке, выпуску и испытанию продукции, на всех стадиях жизненного цикла. В них будут использоваться сквозные технологии. В качестве примера Михаил Мишустин привел в пример робототехнику, технологии по обработке данных, беспроводную связь, интернет вещей, Искусственный интеллект и кибербезопасность.

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Фото и видео: Правительство России