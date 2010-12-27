Моногорода России будут развиваться по новой программе

На это выделят около 57 млрд рублей.

Правительство планирует реализовать новую программу развития моногородов. Об этом 24-го июня сообщили в издании "Экономика сегодня".

Правительство считает старую программу развития неэффективной. На новую в ближайшие семь лет оно выделит около 57 млрд рублей.

В России моногородами признаны 319 населенных пунктов. Численность населения в них составляет более 3000 человек, не менее 20% из которых работают на предприятии одной компании. В правительстве отметили, что трети из них требуется дополнительное стимулирование. Для этого привлекут частных инвесторов. В последующем им предоставят налоговые льготы.

Однако не все отрасли получат господдержку. Прежде всего ее направят на диверсификацию производства, так как наличие лишь одного или нескольких градообразующих предприятий одной отрасли считают неэффективным.

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