Правительство выделило 19,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Деньги предусмотрены на 2022-2023 годы.

Правительство России выделило 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение россиян из аварийного жилья, а также на строительство объектов инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В сообщении отмечается, что деньги выделят из резервного фонда. Распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги в регионы направят уже сейчас, хотя они предусмотрены на 2022-2023 годы. На ускоренное расселение из аварийного жилья в 23 регионах из этих средств направят 13,1 млрд рублей. Таким образом удастся переселить около 26 тыс. человек.

На ускоренное завершение строительства инфраструктуры в 10 регионах уйдет еще 3,4 млрд рублей. Еще 2,2 млрд рублей пойдет на повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных районах страны. Три российских региона получат миллиард рублей на модернизацию объектов инфраструктуры.

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