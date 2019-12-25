Правительство выделило почти 3 миллиарда рублей на переобучение безработных

Обучение продлится до конца 2020 года.

Правительство выделило2,99 миллиарда рублей на переобучение безработных. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, россияне, которые из-за пандемии коронавируса потеряли работу, смогут пройти бесплатное переобучение с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Также данные обучающие программы будут доступны сотрудникам, которые находятся под риском увольнения, выпускникам высших и средних учебных заведений. Программы будут представлены в очном формате, также они будут доступны онлайн.

Обучение продлится до конца 2020 года. Планируется, что его пройдут 110 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в РФ на выплаты классным руководителям направят ещё 212,8 млн рублей.