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Правительство выделило почти 3 миллиарда рублей на переобучение безработных
Сегодня, 11:25
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matveyvn

Правительство выделило почти 3 миллиарда рублей на переобучение безработных

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Обучение продлится до конца 2020 года.

Правительство выделило2,99 миллиарда рублей на переобучение безработных. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, россияне, которые из-за пандемии коронавируса потеряли работу, смогут пройти бесплатное переобучение с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Также данные обучающие программы будут доступны сотрудникам, которые находятся под риском увольнения, выпускникам высших и средних учебных заведений. Программы будут представлены в очном формате, также они будут доступны онлайн.

Обучение продлится до конца 2020 года. Планируется, что его пройдут 110 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в РФ на выплаты классным руководителям направят ещё 212,8 млн рублей.

Теги: безработица, мишустин, переобучение, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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