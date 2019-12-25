Всего в 2020 году классным руководителям выделят 24,7 миллиарда рублей.

В РФ на выплаты классным руководителям направят ещё 212,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства России.

По словам главы кабмина, дополнительное финансирование понадобилось в связи с тем, что в новом учебном году ещё больше педагогов в школах будут выполнять функцию классных руководителей.

Всего в 2020 году классным руководителям выделят 24,7 миллиарда рублей.

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