Применение новых мер будет зависеть от школы.

Из-за пандемии в подмосковных школах будут посещать уроки в разное время. Об этом сообщает телеканал "360".

В школах составят специальное расписание, из-за которого ученики разных классов не смогут пересекаться друг с другом на переменах.

Мы будем разводить потоки. Мы дополнительно открываем там, где есть, максимально все входы в школу. Ирина Каклюгина, министр образования Подмосковья

По её словам, применение новых мер будет зависеть от школы. Например, малокомплектных школ численностью до 100 человек нововведения не коснуться, так как в них ученики не сильно перемешиваются.

Изменение времени прихода в школу детей актуально для заведений, где учится большое количество учеников. Так, например, прорабатывается вариант расписания, по которому первые классы приходят в 08:15, вторые — в 8:30.

Ранее петербургская школа Грота примет 370 детей в новом учебном году.