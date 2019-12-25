Из-за пандемии в подмосковных школах будут посещать уроки в разное время. Об этом сообщает телеканал "360".
В школах составят специальное расписание, из-за которого ученики разных классов не смогут пересекаться друг с другом на переменах.
Мы будем разводить потоки. Мы дополнительно открываем там, где есть, максимально все входы в школу.
Ирина Каклюгина, министр образования Подмосковья
По её словам, применение новых мер будет зависеть от школы. Например, малокомплектных школ численностью до 100 человек нововведения не коснуться, так как в них ученики не сильно перемешиваются.
Изменение времени прихода в школу детей актуально для заведений, где учится большое количество учеников. Так, например, прорабатывается вариант расписания, по которому первые классы приходят в 08:15, вторые — в 8:30.
Ранее петербургская школа Грота примет 370 детей в новом учебном году.
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