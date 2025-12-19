Правительство выделило почти 1,3 млрд рублей жителям Курской области

Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства.

Правительство России выделило почти 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выделенные средства пойдут на компенсацию расходов за наем жилья для почти 21 тыс. семей. Речь идет о семьях, которые вынужденно покинули свои дома из-за ситуации в приграничье. Эти деньги будут выделены из резервного фонда Правительства. Они пойдут на выплату возмещений за период с января по март этого года.

Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы. Отмечается, что за период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года на компенсацию таких расходов уже было направлено около пяти миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv