Правительство выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства

Деньгу уйдут в регионы.

Правительство России выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах. Об этом на заседании кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что продолжается работа по обеспечению льготных категорий пациентов бесплатными препаратами и медицинскими изделиями. Также средства будут выделены для несовершеннолетних, имеющих ограничения по здоровью. Деньги пойдут на лечебное питание.

Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен, поэтому сегодня мы дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 миллиард 700 миллионов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам главы правительства, важно своевременно довести денежные средства из федерального бюджета до субъектов РФ.

Кабмин выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам.

Фото и видео: YouTube / Россия 24