Правительство выделило для укрепления финансовой стабильности регионов 50 млрд рублей

Средства распределят по 55 субъектам.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд рублей для укрепления финансовой стабильности регионов. Деньги будут распределены по 55 субъектам России. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Размер дотаций составит от 300 млн до 2 млрд рублей, говорится в сообщении. Предполагается, что эти средства помогут регионам выполнить свои обязательства перед россиянами. Кроме того, деньги пойдут на реализацию социально значимых инициатив.

В прошлом году на прямую финансовую поддержку региональных бюджетов уже было выделено 300 млрд рублей. Эти средства пошли на поддержку граждан, закупку лекарств, развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры, - сообщает пресс-служба.

Ранее мы писали, что курс биткоина впервые с 2 июня опустился ниже 30 тыс. долларов.

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