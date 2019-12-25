Курс биткоина опустился ниже 30 тыс. долларов

Он упал в цене на 6%.

Впервые с 22 июня курс биткоина упал ниже 30 тыс. долларов. Такие данные приводятся на площадке Binance.

Так, курс биткоина на 09:13 мск составил 29 тыс. 687 долларов. Таким образом, криптовалюта подешевела более чем на 6%.

Падение произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Так, в стране запретили проводить крупным финансовым институтам операции с криптовалютой.

Ранее мы писали, что российским истребителем Су-57 заинтересовались пять стран.

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