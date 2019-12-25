Глава компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил, что российским истребителем Су-57 заинтересовались пять стран. Об этом он сказал на авиасалоне МАКС-2021, пишет ТАСС.

По его словам, интерес к данному воздушному судну обусловлен тем, что оно получило государственный заказ по программе вооружения Вооруженных сил РФ. Кроме того, истребитель является одним из лучших по своим ТТХ. среди конкурентов.

Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Александр Михеев, глава "Рособоронэкспорта"

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается большая конкуренция со стороны компаний США, Европы и КНР.

Напомним, авиационно-космический салон МАКС-2021 стартовал 20 июля в городе Жуковский Московской области. Выставка продлится до 25 июля.

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Фото: uacrussia.ru