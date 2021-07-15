Глава ОАК назвал сроки разработки новых версий Су-57

Юрий Слюсарь рассказал о новых разработках на базе истребителя пятого поколения.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации назвал сроки разработки новых версий Су-57. Информацией Юрий Слюсарь поделился с российским президентом Владимиром Путиным во время рабочего визита в Кремль. В ОАК уточнили, что ведется опытно-конструкторская работа в данном направлении. Специалисты собираются создать обновленные версии отечественного боевого самолета пятого поколения.

Разработка нескольких версий этой машины, начало опытно-конструкторской работы по этой теме у нас в этом году ожидается. Юрий Слюсарь, глава ОАК

Эксперт уточнил, что основой для разработки выбран именно истребитель Су-57, так как он способен решать широкий круг задач. Ранее в ОАК уже выражали надежду на то, что самолет станет основой для семейства воздушных машин по аналогии с разработанным в СССР бортом Су-27.

ОАК: Истребители Су-57 будут заказывать сотнями.

Фото: Kremlin.ru

Видео: YouTube / Россия 24