ОАК: Истребители Су-57 будут заказывать сотнями

Юрий Слюсарь назвал перспективы производства отечественного самолета пятого поколения.

В Объединенной авиастроительной корпорации считают, что российские истребители пятого поколения Су-57 будут заказывать сотнями. Об этом во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь. Чиновник заметил, что уже сейчас производитель имеет заказ на изготовление 76 таких боевых самолетов.

Мы надеемся на то, что, конечно, – так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач – заказ на эти машины будет измеряться сотнями. Юрий Слюсарь, глава ОАК РФ

ОАК рассчитывает на участие в МАКС на уровне 2019 года.

Фото: Kremlin.ru

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